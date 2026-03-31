Строительство новой тренировочной базы ФК «Ростов» приостановлено

Футбольный клуб «Ростов» приостановил строительство новой тренировочной базы. Об этом сообщили «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу администрации Ростова-на-Дону.

Планировалось, что строительство базы завершится в этом году. Однако, в июне прошлого года городской департамент имущественно-земельных отношений обратился в арбитражный суд Ростовской области с иском о взыскании с ФК 475,9 млн руб. Указанная сумма является долгом по договору аренды земельного участка для строительства тренировочной базы.

«В настоящее время договор аренды прекратил свое действие. Инвестиционный проект по строительству тренировочной базы для ФК «Ростов» приостановлен», — прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Мария Хоперская