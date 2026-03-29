Главные новости за выходные 28–29 марта

В Чечне ввели режим повышенной готовности из-за сильнейших ливней. Из чеченского поселка Кундухово сегодня эвакуировали более 500 человек из-за продолжительных ливней и подъема уровня воды в реке Гумс. Ливни затронули и Дагестан: в Махачкале введен режим чрезвычайной ситуации, на территории республики — режим повышенной готовности. Без электричества остались более 320 тыс. человек, из затопленных домов в Махачкале и Дербенте эвакуированы более 100 жителей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поездка депутатов Госдумы в США была очень полезной. Делегация из пяти депутатов Госдумы побывала в Вашингтоне с двухдневным визитом, который закончился 27 марта.

Находящийся под стражей в США президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые за долгое время опубликовал обращение. Заявление, размещенное на его странице в соцсети X, было подписано также его супругой Силией Флорес.

В 50 штатах США прошло более 3 тыс. протестов против политики президента Дональда Трампа. Митингующие, выступающие под лозунгом No Kings, высказались против войны в Иране, усиления иммиграционного контроля на федеральном уровне и роста цен

Вооруженные силы России взяли под свой контроль поселок Ковшаровка в Харьковской области Украины. Поселок заняли бойцы группировки войск «Запад».

Бывшего премьер-министра Непала Кхадгу Прасада Шарму Оли арестовали по делу о халатности в предотвращении гибели людей во время антикоррупционных протестов в сентябре 2025 года.

В Иране понизили минимальный возраст для службы в армии до 12 лет. Об этом сообщил замглавы Корпуса стражей исламской революции Рахим Надали. Он призвал подростков 12-13 лет добровольно поступить на военную службу.

28 марта при ударе украинских БПЛА по центру Ярославской области погиб ребенок. Во время налета он находился в частном жилом доме со своими родителями. Взрослые выжили. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Бывший президент Алжира Ламин Зеруаль умер в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Власти страны объявили трехдневный национальный траур. Похороны пройдут 30 марта. Господин Зеруаль был главой государства с 1994 по 1999 год.

Северная Корея провела наземное испытание нового модернизированного твердотопливного двигателя для межконтинентальной ракеты, способной достичь материковой территории США.

Главные события предстоящей недели — в подборке «Ъ».