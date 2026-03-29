В Чечне более 500 человек эвакуировали из подтопленного поселка Кундухово

Из поселка Кундухово в Чечне, который был подтоплен из-за продолжительных ливней и подъема уровня воды в реке Гумс, эвакуировали 504 человека, включая 190 несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщила районная администрация.

«В результате стихии пострадали 380 домовладений и порядка 2 тыс. человек»,— рассказали в администрации. На территории Гудермесского муниципального района ввели режим ЧС из-за осложнения обстановки, установлен муниципальный уровень реагирования, заявил собеседник агентства. По его словам, последствия подтопления ликвидируют 671 человек, 24 единицы специальной техники и 1 плавательное средство.

27 марта в Чечне начались сильнейшие за 107 лет ливни. К следующему дню в ряде дагестанских городов было прервано водо- и теплоснабжение из-за отключений света, вызванных непогодой. Уровень воды в некоторых местах поднялся на полтора метра. На перегоне Хасавюрт — Кади-Юрт из-за ливней обрушился железнодорожный мост. Сегодня в селе Адильотар Хасавюртовского района объявили полную эвакуация населения из-за разлива реки.