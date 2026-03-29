В США прошли новые протесты против политики Трампа

В 50 штатах США 28 марта прошло более 3 тыс. протестов против политики президента Дональда Трампа. Митингующие, выступающие под лозунгом No Kings, высказались против войны в Иране, усиления иммиграционного контроля на федеральном уровне и роста цен. Об этом сообщили BBC, The Washington Post и Reuters.

Главной темой стало превышение полномочий исполнительной власти Дональда Трампа, при этом ни один конкретный вопрос не был выделен как основная причина протеста, сообщает WP. «Трамп хочет править нами как тиран. Но это Америка, и власть принадлежит народу, а не самозваным королям или их приспешникам-миллиардерам»,— передает BBC заявление организаторов.

Как и на предыдущих акциях под лозунгом No Kings, митингующие призывали к отставке Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и других чиновников текущей администрации.

Наиболее крупные протесты прошли в Нью-Йорке, Далласе, Филадельфии и Вашингтоне, при этом две трети митингов состоялись за пределами крупных городов. По словам организаторов, это почти на 40% больше, чем во время первой мобилизации движения в июне 2025 года, пишет Reuters. При этом в Миннесоте, где ICE в январе текущего года убили двух граждан США, прошла одна из главных акций протеста.

В Лос-Анджелесе двух человек арестовали за нападение на сотрудников правоохранительных органов, в Далласе задержали нескольких протестующих из-за «незначительных стычек», передает Reuters. Акции протеста прошли одновременно с падением рейтинга Дональда Трампа, который, согласно опросу Reuters и Ipsos, достиг нового минимума в 36%.

В октябре на протесты No Kings вышли более 7 млн человек. Митинги прошли в том числе из-за приостановки работы федерального правительства, рейдов ICE и сокращения федеральных программ.