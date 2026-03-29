В Дагестане из-за наводнения эвакуированы жители почти 500 домов

В селе Адильотар Хасавюртовского района Дагестана объявлена полная эвакуация населения из-за разлива реки. По словам врио главы района Багаутдина Мамаева, подтоплены 468 жилых домов. Ситуация в населенном пункте остается сложной, но находится под контролем.

Из-за обильных дождей и подъема уровня воды также пришлось эвакуировать более 40 пациентов из лечебного центра в селе Батаюрт. Шестерых из них перевели в центральную городскую больницу, остальных доставили по домам. По словам господина Мамаева, в пунктах временного размещения никто не ночует — люди разъехались к родственникам и знакомым.

Стихия затронула весь регион. В Махачкале введен режим чрезвычайной ситуации, на территории республики — режим повышенной готовности. Без электричества остались более 320 тыс. человек, из затопленных домов в Махачкале и Дербенте эвакуированы более 100 жителей. Размыты дороги и мосты, в Хасавюрте обрушился железнодорожный мост. Глава Дагестана Сергей Меликов признал, что реальная погодная картина превзошла самые пессимистичные прогнозы.