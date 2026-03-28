В Непале арестовали экс-премьера Шарму Оли по делу об убийствах протестующих

Бывшего премьер-министра Непала Кхадгу Прасада Шарму Оли арестовали по делу о халатности в предотвращении гибели людей во время антикоррупционных протестов в сентябре 2025 года. Об этом сообщило агентство Reuters. Полицейские также задержали экс-министра внутренних дел Непала Рамеша Лехака.

Бывший премьер Непала Шарма Оли (слева) в окружении полицейских (28 марта 2026 года)

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Бывший премьер Непала Шарма Оли (слева) в окружении полицейских (28 марта 2026 года)

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

В полиции заявили, что Шарма Оли и Рамеш Лехак заключены под стражу в Катманду. Обоих политиков доставят в суд 29 марта. «Мы арестовали их в соответствии с рекомендациями следственной комиссии»,— сказал пресс-секретарь полиции Ом Адхикари. При этом очевидцы сообщили, что господина Оли впоследствии перевели из участка в больницу.

«Они сказали, что арест проводится в рамках расследования. Это незаконно, поскольку нет риска, что он сбежит от допроса»,— заявил Reuters адвокат бывшего премьера Тикарам Бхаттарай.

Шарма Оли обвиняют в бездействии во время подавления массовых акций протеста. В результате открытой силовиками стрельбы в первый день демонстраций погибли по меньшей мере 19 протестующих.

Протесты в Непале начались после блокировки властями популярных в стране соцсетей, включая YouTube, X, Reddit, WhatsApp, Facebook и Instagram (принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена). Соцсети блокировали за то, что они не зарегистрировались в соответствии с новыми правилами Министерства связи и информационных технологий. Протестующие также были недовольны коррупцией и социальным неравенством. Протесты распространились по всей стране.

Спустя несколько дней правительство Непала отменило блокировку соцсетей, Шарма Оли под давлением ушел в отставку. Здание парламента захватили и подожгли протестующие, после чего парламент был распущен. Временным премьер-министром была избрана бывшая главная судья Сушила Карки — первая женщина, возглавившая правительство страны. После этого протесты прекратились. По оценкам местных властей, в них погибли 76 человек.

27 марта Балендра Шах, бывший мэр Катманду и популярный в Непале рэпер, вступил в должность премьер-министра страны, чего требовали протестующие в сентябре. Господин Шах создал новый кабинет министров, в состав правительства вошли 14 человек.