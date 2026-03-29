Кадыров ввел в Чечне режим ЧС из-за ливней

На территории Чечни объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды. Распоряжение подписал глава республики Рамзан Кадыров, передает «Чечня сегодня».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамзан Кадыров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Режим ЧС ввели в городских округах «Грозный», «Аргун», а также в Гудермесском, Ножай-Юртовском, Шалинском, Урус-Мартановском, Курчалоевском, Веденском, Итум-Калинском, Шаройском и Шатойском муниципальных районах.

27 марта в Чечне ввели режим повышенной готовности из-за сильнейших ливней. Из чеченского поселка Кундухово сегодня эвакуировали более 500 человек из-за продолжительных ливней и подъема уровня воды в реке Гумс. По данным районной администрации, пострадали около 2 тыс. человек.