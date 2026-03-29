Мадуро из тюрьмы в США обратился к сторонникам

Находящийся под стражей в США президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые за долгое время опубликовал обращение. Заявление, размещенное на его странице в соцсети X, было подписано также его супругой Силией Флорес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Elizabeth Williams / AP Фото: Elizabeth Williams / AP

«Мы получили ваши сообщения, письма и молитвы. Каждое слово любви и поддержки укрепляет нас духовно. Мы в порядке, тверды, спокойны и пребываем в постоянной молитве»,— указано в публикации.

Господин Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены в США в ходе американской операции «Абсолютная решимость» в ночь на 3 января. Им предъявлены обвинения в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. Как сообщали источники испанской газеты ABC, в тюрьме Николас Мадуро содержится в штрафном изоляторе площадью два на три метра. Собеседники газеты утверждают, что по ночам он громко говорит на испанском языке, что их с женой похитили, и жалуется на плохое обращение.

Первое заседание суда прошло в январе, тогда венесуэльский политик заявил о своей невиновности. Второе заседание состоялось 26 марта, где прокуроры обвинили Мадуро и его жену в разграблении богатств Венесуэлы. Адвокат Мадуро заявил, что свергнутый лидер не может самостоятельно оплатить защиту, и попросил разрешить Каракасу взять на себя судебные издержки. Федеральный судья пообещал вскоре вынести решение по этому вопросу, но отказался прекращать дело.