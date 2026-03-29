Северная Корея испытала двигатель для способных долететь до США ракет

Северная Корея провела наземное испытание нового модернизированного твердотопливного двигателя для межконтинентальной ракеты, способной достичь материковой территории США. Максимальная тяга двигателя достигла 2,5 тыс. килоньютонов, что значительно превышает показатель 1,97 тыс. килоньютонов, зарегистрированный в сентябре прошлого года.

Испытания прошли под личным контролем лидера КНДР Ким Чен Ына, который приехал на полигон и сам наблюдал за работой инженеров. По сообщениям Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) и Associated Press, этот тест имеет большое значение для вывода стратегических вооружений страны «на высший уровень» в рамках нового пятилетнего плана развития национальной обороны. Этот план предусматривает непрерывное обновление стратегических ударных средств.

На прошедших тестах Северная Корея продемонстрировала заметный технический прогресс в области ракетных технологий. Новый двигатель изготовлен из углеродного композита и обладает более высокой мощностью по сравнению с предыдущими моделями.