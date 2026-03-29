Умер бывший президент Алжира Ламин Зеруаль

Бывший президент Алжира Ламин Зеруаль умер в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Власти страны объявили трехдневный национальный траур. Похороны пройдут 30 марта. Об этом сообщило госагентство APS. Господин Зеруаль был главой государства с 1994 по 1999 год.

Ламин Зеруаль родился в 1941 году в городе Батна, который входил в состав французской колонии. С 16 лет служил в Национально-освободительной армии Алжира. После провозглашения независимости Алжира в 1962 году учился в военном училище в Москве, затем в Париже.

В январе 1992 года военные свергли президента Алжира Шадли Бенджедида. Власть перешла к совету из восьми человек, в который вскоре вошел Ламин Зеруаль. Сначала он был назначен министром обороны, а в 1993 году — главой совета. В ноябре 1995 года в Алжире прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным, господин Зеруаль победил с 61% голосов. В сентябре 1998 года, за два года до истечения президентского срока, он объявил об отставке.