Главные анонсы 30 марта — 5 апреля
Важные и интересные события предстоящей недели
30 марта, понедельник
Во Франции состоится встреча министров финансов, энергетики и глав центробанков стран G7.
В Москве состоится организационное заседание нового состава ЦИК. Будут избраны председатель комиссии, заместитель председателя и секретарь.
31 марта, вторник
В Женеве завершится 61-я сессия СПЧ ООН.
Начнется визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Японию и Южную Корею.
1 апреля, среда
В Санкт-Петербурге откроется I Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ).
В России на 6,8% будут проиндексированы социальные пенсии.
2 апреля, четверг
В Москве пройдет заседание Совета министров обороны государств—участников СНГ.
3 апреля, пятница
В Москве состоится Международный экономический форум государств—участников СНГ.
4 апреля, суббота
На Мальдивах состоится референдум по конституционной реформе.
5 апреля, воскресенье
В Москве откроется беговой сезон и пройдет массовый легкоатлетический старт на 5 км «Забег “Апрель” в Лужниках».