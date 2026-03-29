Главные анонсы 30 марта — 5 апреля

30 марта, понедельник

Во Франции состоится встреча министров финансов, энергетики и глав центробанков стран G7.

В Москве состоится организационное заседание нового состава ЦИК. Будут избраны председатель комиссии, заместитель председателя и секретарь.

31 марта, вторник

В Женеве завершится 61-я сессия СПЧ ООН.

Начнется визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Японию и Южную Корею.

1 апреля, среда

В Санкт-Петербурге откроется I Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ).

В России на 6,8% будут проиндексированы социальные пенсии.

2 апреля, четверг

В Москве пройдет заседание Совета министров обороны государств—участников СНГ.

3 апреля, пятница

В Москве состоится Международный экономический форум государств—участников СНГ.

4 апреля, суббота

На Мальдивах состоится референдум по конституционной реформе.

5 апреля, воскресенье

В Москве откроется беговой сезон и пройдет массовый легкоатлетический старт на 5 км «Забег “Апрель” в Лужниках».