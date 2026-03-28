Режим ЧС ввели в Махачкале из-за ливней и подтоплений
В Махачкале введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений, вызванных сильными ливнями.
«Службы переведены на усиленный режим работы, проводится ликвидация последствий, будет организована помощь пострадавшим жителям», — указано в заявлении городской администрации.
Сообщается, что сотрудники ЦОДД оказывают помощь в эвакуации автомобилей. В частном секторе зафиксированы частичные подтопления, на месте работают аварийные бригады и сотрудники МЧС. Планируется временно расселить около 60 человек. Им пообещали компенсации после оценки порчи имущества.
Из-за ливней и порывистого ветра более 130 населенных пунктов в восьми районах Дагестана остались без электроснабжения. Синоптики прогнозируют сохранение погодных условий до конца недели.