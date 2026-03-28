Ребенок погиб при ударе БПЛА по Ярославской области

При ударе украинских БПЛА по центру Ярославской области погиб ребенок. Во время налета он находился в частном жилом доме со своими родителями. Взрослые выжили. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. О произошедшем написал глава региона Михаил Евраев в Telegram-канале.

Также при ударе была ранена жительница соседнего дома, добавил губернатор. Глава региона пообещал материальную помощь пострадавшим.

Угроза налета в области сохраняется. «Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности»,— добавил господин Евраев.