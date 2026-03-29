В Кремле оценили визит депутатов Госдумы в США

Поездка депутатов Госдумы в США была очень полезной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Москва надеется на регулярные контакты парламентариев, рассчитывая на их большую содержательность в будущем, сообщил он.

«Наши отношения, как известно, во всех областях опустились до, наверное, низшей точки в истории. То есть они фактически остановились. И поэтому такие первые попытки, пусть они робкие, провести контакты по линии наших парламентариев — их значение трудно переоценить. Это действительно очень важно»,— заявил господин Песков в интервью ТАСС. Он добавил, что президенту России Владимиру Путину доложат о результатах визита.

Делегация из пяти депутатов Госдумы побывала в Вашингтоне с двухдневным визитом, который закончился 27 марта. В состав группы вошли Вячеслав Никонов и Светлана Журова от «Единой России», а также Борис Чернышов (ЛДПР), Владимир Исаков (КПРФ) и Михаил Делягин («Справедливая Россия»). Визит стал первой полноценной миссией российских парламентариев в Вашингтон за 12 лет. Программа визита включала переговоры с парламентариями США, представителями Белого дома и учеными.

