Главные новости за 24 марта. Кавказ

Верховный суд Дагестана отстранил главу Рутульского района республики. Прокуратура Дагестана провела проверку и выявила, что глава Рутульского района Магомед Алекберов входил в состав учредителей коммерческой организации, хотя антикоррупционное законодательство запрещает это муниципальным служащим. Магомед Алекберов также нарушил другие ограничения, установленные Федеральным законом № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», включая возможное неурегулирование конфликта интересов и сокрытие сведений о доходах или имуществе.

Миноритарные кредиторы не смогли добиться исключения требований на 1,5 млрд рублей, принадлежащих ООО «Алмаз Капитал», из реестра в банкротном процессе производителя удобрений ОАО «Гидрометаллургический завод» (ГМЗ). Сведения об этом размещены в арбитражной картотеке. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (АССКО) поддержал решение нижестоящих инстанций и отказал в исключении требований ООО «Алмаз Капитал» на 1,5 млрд руб. из реестра кредиторов ОАО «Гидрометаллургический завод» в рамках дела о банкротстве.

Министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин в своем Telegram-канале подвел итоги развития малого и среднего предпринимательства за 2025 год. Субъекты МСП создали валовой добавленной стоимости на 525,03 млрд руб. — рост на 14,5% по сравнению с предыдущим годом. Регион вошел в топ-15 субъектов России по числу таких компаний, достигнув 355 тыс. субъектов к марту 2026 года с приростом 56,4 тыс. (+18,9%).

Ставропольский край в 2025 году посетили 8,4 млн уникальных гостей, что ниже планов, но регион стал лидером по продолжительности пребывания туристов, сообщили в минэкономразвития СК. Туристы задерживались здесь на 10–14 дней в санаториях и 5–7 дней на отдыхе, сообщает анализ big data сотового оператора. Официальные данные Росстата подтверждают рекорд: за 11 месяцев года край принял 2,6 млн размещенных туристов, обогнав всех в СКФО более чем вдвое, а их расходы превысили 49 млрд руб.

Ставропольский край удвоил экспорт зерна в начале 2026 года. Регион наращивает агропоставки за счет мощного урожая 2025-го и переориентации на рынки Азии и Ближнего Востока. Министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин сообщил об этом в своем Telegram-канале. За первые 2,5 месяца 2026 года экспорт продукции АПК достиг $80,4 млн. Зерновые культуры выросли в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом, что стало ключевым драйвером общего подъема. В 2025 году край выполнил план по агроэкспорту на 110,3% — $609,3 млн. Из них зерно принесло $132,5 млн, мясо и молоко — $249,7 млн, готовые пищевые товары — $129,5 млн, масложиры — $52,1 млн, а макароны, соя, сушеные овощи, шерсть, семена и корма — $45,2 млн.

Фонд развития промышленности Ставропольского края в 2025 году выделил более 215 млн руб. на восемь инвестиционных проектов, сообщили в региональном минпроме. Директор фонда Павел Коваленко сообщил, что предприятия получили льготные займы на производство алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления, дизель-генераторов, зарядных устройств, электрощитового и лифтового оборудования, а также стеклопакетов и комплектующих для пищевой промышленности.

Конкурсный управляющий Невинномысского электрометаллургического завода (НЭМЗ) объявил торги по продаже прав требования к трём компаниям общей стоимостью более 600 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

АО «Кавминводы» в 2026 году планирует увеличить производство на 18-19% с помощью открытия скважины и запуска новой производственной линии. Об этом сообщает “Ъ”. Инвестиции в новую линию производства мощностью 6 млн бутылок в месяц составили 380 млн рублей.