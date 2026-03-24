МСП Ставрополья в 2025 году прибавили 14,5% валовой добавленной стоимости

Министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин в своем Telegram-канале подвел итоги развития малого и среднего предпринимательства за 2025 год.

Субъекты МСП создали валовой добавленной стоимости на 525,03 млрд руб. — рост на 14,5% по сравнению с предыдущим годом. Регион вошел в топ-15 субъектов России по числу таких компаний, достигнув 355 тыс. субъектов к марту 2026 года с приростом 56,4 тыс. (+18,9%).

Антон Доронин доложил об этом на комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, где власти обсудили планы поддержки бизнеса. По итогам 2023 года валовую добавленную стоимость МСП обеспечили на 405 млрд руб., в 2024-м — на 466,4 млрд руб. Прогноз на 2025 год сбылся: итог составил 525,03 млрд рублей. Число МСП росло весь год — к первому кварталу 2025-го прибавка достигла 16% (1,2 тыс. новых компаний), к ноябрю — 336 тыс. субъектов, а к концу года — 346 тыс. (+21%).

Институты развития активно помогали бизнесу. Фонд микрофинансирования выдал 345 займов на 834,5 млн руб. Гарантийный фонд предоставил более 150 поручительств на 1,2 млрд руб. Фонд поддержки предпринимательства оказал свыше 2 тыс. услуг, включая бизнес-инкубаторы и центры инноваций. Корпорация развития для крупного бизнеса привлекла резидентов регпарков: они освоили 64,6 млрд руб. инвестиций и создали около 3 тыс. рабочих мест.

Власти края делают ставку на акселерацию: переводят микропредприятия в малые и средние, а затем в крупные. Продвигают местную продукцию через маркетплейс «Сделано на Ставрополье». Эти меры поддерживают рост ВРП региона: в 2025 году он достиг 1,7 трлн руб. (+4,3%, опережая общероссийский прогноз). Инвестиции выросли до 425 млрд руб. (+11%). Работа продолжается: край фокусируется на качественном росте бизнеса несмотря на системный экономический кризис в стране.

Станислав Маслаков