Ставрополье удвоило зерновой экспорт в начале 2026 года

Ставропольский край удвоил экспорт зерна в начале 2026 года. Регион наращивает агропоставки за счет мощного урожая 2025-го и переориентации на рынки Азии и Ближнего Востока. Министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин сообщил об этом в своем Telegram-канале.

По словам министра, за первые 2,5 месяца 2026 года экспорт продукции АПК достиг $80,4 млн. Зерновые культуры выросли в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом, что стало ключевым драйвером общего подъема. В 2025 году край выполнил план по агроэкспорту на 110,3% — $609,3 млн. Из них зерно принесло $132,5 млн, мясо и молоко — $249,7 млн, готовые пищевые товары — $129,5 млн, масложиры — $52,1 млн, а макароны, соя, сушеные овощи, шерсть, семена и корма — $45,2 млн.

Антон Доронин напомнил, что перед регионом стоит цель поднять экспорт АПК в 2026 году на 8% — до $661,9 млн. Регион опирается на нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Урожай 2025 года превысил внутренние нужды в несколько раз, высвободив объемы для внешних рынков после обеспечения переработки и животноводства.

За январь–февраль 2026-го Ставрополье отгрузило 114 тыс. т агропродукции на 57,5 млн долл. — 8,7% годового плана. Зерно составило 83 тыс. т, мясо — 10,7 тыс. т, масложиры — 7,4 тыс. т, пищевая промышленность — 6,5 тыс. т. Край расширяет географию: от Закавказья до Африки. Новые меры поддержки экспортеров и инфраструктура усиливают динамику.

Власти делают ставку на глубокую переработку зерна и рост доли высокотехнологичной продукции, включая минеральную воду. Удвоение зернового экспорта сигнализирует об устойчивом тренде и запасе для амбициозных планов.

Станислав Маслаков