Компания «Кавминводы» запустит новую производственную линию за 380 млн рублей

АО «Кавминводы» в 2026 году планирует увеличить производство на 18-19% с помощью открытия скважины и запуска новой производственной линии. Об этом сообщает “Ъ”.

Инвестиции в новую линию производства мощностью 6 млн бутылок в месяц составили 380 млн рублей. «Новую линию разлива АО «Кавминводы» запустило в свете открытия новой скважины для «Новотерской» на юго-западном склоне горы Бештау в Ставропольском крае. Решение, по словам представителя компании, было принято в связи с ростом спроса в России на минеральную воду»,— сказано в сообщении.

Наталья Шинкарева