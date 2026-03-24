Фонд развития промышленности Ставрополья в 2025 году инвестировал 215 млн рублей

Фонд развития промышленности Ставропольского края в 2025 году выделил более 215 млн руб. на восемь инвестиционных проектов, сообщили в региональном минпроме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Директор фонда Павел Коваленко сообщил, что предприятия получили льготные займы на производство алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления, дизель-генераторов, зарядных устройств, электрощитового и лифтового оборудования, а также стеклопакетов и комплектующих для пищевой промышленности. Эти инициативы реализуются по принципу «одного окна» через консультационный центр фонда, который в минувшем году проконсультировал компании по проектам на 9 млрд руб.

Капитализация фонда на начало 2026 года превысила 871 млн руб., из которых свыше 830 млн руб. поступили из федерального и регионального бюджетов для выдачи займов промышленным субъектам. В 2025 году фонд докапитализировали на 113 млн руб. — 26 млн из краевого бюджета, остальное привлекли при поддержке Минпромторга РФ и краевого минпрома. Это решение вписывается в госпрограмму «Развитие энергетики, промышленности и связи Ставропольского края». Ранее, в первом полугодии 2025-го, фонд уже инвестировал 133 млн руб. в три проекта, которые создадут 10 рабочих мест и принесут выручку на 1,5 млрд руб. с налоговыми поступлениями не менее 200 млн.

Министр энергетики, промышленности и связи края Иван Ковалев заявил, что фонд стимулирует приток инвестиций в реальный сектор, развивает высокотехнологичные производства, замещает импорт и повышает производительность труда. По итогам года общий объем инвестиций фонда достигнет около 380,3 млн руб., а в 2026-м планируют вложить не менее 422,2 млн на модернизацию 13 предприятий.

Фонд работает с 2017 года по поручению губернатора Владимира Владимирова, профинансировал 47 проектов, 15 из них уже погасили займы. За девять месяцев 2025-го пищевики и переработчики региона произвели продукции на 146 млрд руб. — на 13% больше, чем годом ранее.

Станислав Маслаков