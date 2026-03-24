Дебиторскую задолженность НЭМЗ на 600 млн рублей выставили на торги

Конкурсный управляющий Невинномысского электрометаллургического завода (НЭМЗ) объявил торги по продаже прав требования к трём компаниям общей стоимостью более 600 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

На продажу выставлены два лота прав требования к различным компаниям. Первый лот включает долги ООО «Премьер Оил» в размере 443,16 млн руб. и ООО «Бастион» на сумму 27,42 млн руб. Начальная цена составляет 470,58 млн руб. Второй лот представляет права требования к ООО «Регионагро» на 130 млн руб. Стартовая стоимость соответствует размеру задолженности.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «НЭМЗ» зарегистрировано в Невинномысске в 2019 году. Компания занималась производством стали в слитках. Учредителем компании является Владислав Светличный. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Убыток предприятия за 2023 год составил 441,6 млн руб.

Торги пройдут на электронной площадке АО «Центр дистанционных торгов». Заявки принимаются с 27 апреля по 20 июня. Цена будет снижаться каждые пять дней на 10% от первоначальной стоимости.

Минимальная стоимость продажи установлена в 1,5 млн руб. для первого лота и 500 тыс. руб. для второго. Участники должны внести задаток в размере 10% от начальной цены соответствующего периода.

Металлургический завод в Невинномысске получил в 2019 году активы обанкротившейся компании «СтавСталь». Об этом сообщили СМИ. Предприятие было создано в рамках регионального индустриального парка. В том же году запустили прокатный цех мощностью 350 тыс. тонн стали в год. На момент передачи активов компания «СтавСталь» проходила процедуру банкротства.

Победитель определяется по максимальной предложенной цене не ниже стоимости текущего периода. При равенстве предложений преимущество получает участник, подавший заявку раньше.

Договор уступки направляется победителю в течение пяти дней после подведения итогов. Оплата должна быть произведена в течение 30 дней с момента заключения соглашения.

Арбитражный суд Ставропольского края признал ООО «НЭМЗ» несостоятельным в марте 2023 года по заявлению ООО «ОРИС» из-за задолженности в сумме 2,4 млн руб.

Тат Гаспарян