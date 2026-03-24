Верховный суд Дагестана отстранил главу Рутульского района республики

Прокуратура Дагестана провела проверку и выявила, что глава Рутульского района Магомед Алекберов входил в состав учредителей коммерческой организации, хотя антикоррупционное законодательство запрещает это муниципальным служащим, сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Магомед Алекберов также нарушил другие ограничения, установленные Федеральным законом № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», включая возможное неурегулирование конфликта интересов и сокрытие сведений о доходах или имуществе. Эти факты подтвердила прокурорская проверка, которая выявила систематические нарушения в районе с населением около 21 тысячи человек, где бюджет на 2025 год составил 1,2 млрд руб., значительная часть которых пошла на инфраструктуру и социальные нужды.

Прокуратура внесла представление в собрание депутатов Рутульского района. Она потребовала поставить вопрос о досрочном прекращении полномочий Алекберова в связи с утратой доверия. Депутаты не отреагировали: они проигнорировали представление и не приняли мер по устранению нарушений. Тогда и.о. прокурора Дагестана обратился в Ахтынский районный суд с административным иском на основании ст. 33.3 КоАП РФ и ч. 1 ст. 19.7.17 КоАП РФ, которые предусматривают ответственность за несоблюдение антикоррупционных запретов.

Ахтынский суд отказал в иске, а апелляционная инстанция оставила решение в силе. И.о. прокурора подал кассационное представление. Пятый кассационный суд общей юрисдикции его удовлетворил и вернул дело на новое апелляционное рассмотрение. 24 марта 2026 года апелляционный суд Верховного суда Дагестана полностью поддержал прокуратуру. Судьи постановили досрочно прекратить полномочия Магомеда Алекберова, сославшись на утрату доверия как на основание по п. 2 ч. 1 ст. 37 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления».

В 2025–2026 годах прокуратура добилась увольнения шести депутатов в Дахадаевском районе, депутата Народного собрания за недостоверные сведения о расходах и председателя собрания в селе Аданак из-за конфликта интересов.

Рутульский район, расположенный на юго-востоке республики у границы с Азербайджаном, уже попадал под прицел надзорных органов: в 2014 году аудиторы выявили нарушения бюджетного законодательства на 38,2 млн рублей, а в 2023-м прокуратура уволила замглавы сельсовета за сокрытие покупки квартиры. Магомед Алекберов занимал пост с декабря 2021 года, сменив Ибрагима Ибрагимова, который досрочно ушел в отставку в августе 2023-го после аналогичных проверок.

Станислав Маслаков