Суды оставили требования аффилированной компании на 1,5 млрд в банкротстве ГМЗ

Миноритарные кредиторы не смогли добиться исключения требований на 1,5 млрд рублей, принадлежащих ООО «Алмаз Капитал», из реестра в банкротном процессе производителя удобрений ОАО «Гидрометаллургический завод» (ГМЗ). Сведения об этом размещены в арбитражной картотеке.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (АССКО) поддержал решение нижестоящих инстанций и отказал в исключении требований ООО «Алмаз Капитал» на 1,5 млрд руб. из реестра кредиторов ОАО «Гидрометаллургический завод» в рамках дела о банкротстве.

Как следует из материалов дела, процедура банкротства ГМЗ была инициирована Сбербанком в 2018 году. Он открыл заводу кредитную линию для финансирования технического перевооружения с целью увеличения глубины переработки фосфорного сырья с выделением скандия и редкоземельных элементов. Впоследствии права требования по кредитному договору на сумму более 1,5 млрд рублей, обеспеченному залогом имущества завода, были уступлены дочерней структурой банка — ООО «СБК Плюс», а впоследствии перешли к «Алмаз Капитал». В итоге они были включены в третью очередь реестра кредиторов.

Реестровые требования пыталась оспорить компания «Энергосберегающие технологии» и еще один миноритарный кредитор. При этом они ссылались на аффилированность «Алмаз Капитала» с должником и высказывали подозрения в злоупотребление правом. В частности, они заявили, что обе организации входят в группу компаний, бенефициаром которых является предприниматель Альберт Авдолян. Однако суды сочли эти аргументы неубедительными, отметив, что сам факт «родственных» связей должника и кредитора не является основанием для исключения из реестра.

Суды подчеркнули, что требования к основному должнику (заводу) предъявлены на основании кредитного договора, реальность которого не оспорена, а сам факт контроля со стороны одного бенефициара не делает обязательство мнимым или подлежащим исключению из реестра. Таким образом, требование ООО «Алмаз Капитал» на сумму более 1,5 млрд рублей остается в реестре.

Михаил Волкодав