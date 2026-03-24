Ставрополье возглавило рейтинг регионов по длительности туров в 2025 году

Ставропольский край в 2025 году посетили 8,4 млн уникальных гостей, что планов, но регион стал лидером по продолжительности пребывания туристов, сообщили в минэкономразвития СК.

Туристы задерживались здесь на 10–14 дней в санаториях и 5–7 дней на отдыхе, сообщает анализ big data сотового оператора. Официальные данные Росстата подтверждают рекорд: за 11 месяцев года край принял 2,6 млн размещенных туристов, обогнав всех в СКФО более чем вдвое, а их расходы превысили 49 млрд руб.

Министр туризма края Андрей Толбатов связывает успех с качественными изменениями в отрасли. Яркие фестивали, новые маршруты вроде «Горизонты России» и активная реклама в федеральных СМИ привлекли семьи из Москвы, Петербурга и южных регионов. Гастрономия добавила очков: туристы хвалят местные продукты. Половина гостей — мужчины и женщины 30–65 лет, они приезжают парами или с детьми, тратят 40–200 тыс. руб. на путёвку и ставят во главу оздоровление минеральными водами, грязями и терренкурами, совмещая с экскурсиями и природой.

Кавказские Минеральные Воды собрали 6,7 млн посетителей, а Минеральные Воды заняли 14% общероссийских бронирований. Ессентуки и Кисловодск лидируют по росту онлайн-заявок: +73% и +64% соответственно, особенно на майские праздники (+19%). Санатории КМВ забронировали более половины ранних путёвок на год, с глубиной 6–12 месяцев. Туристы из Монако и Новой Зеландии дополнили поток россиян из Краснодарского края, Ростова и Подмосковья.

Топ-5 видов отдыха в России — культурно-познавательный, природный в глэмпингах, фестивальный, гастрономический и автотуры — прижились на Ставрополье. В 2026 году власти выделят 318 млн руб. (в основном федеральные) на событийный туризм. Регион планирует преодолеть планку в 10 млн туристов ежегодно.

