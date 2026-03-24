Главные новости за 24 марта. Кубань, Крым, Адыгея

В доме на улице Корчагина, 14 в Севастополе произошел взрыв, от взрывной волны также пострадал дом №20. В результате происшествия погибли два местных жителя.

Следственными органами Главного следственного управления СКР по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в результате обрушения многоэтажного дома в Севастополе.

Число пострадавших в результате взрыва в многоквартирном доме Севастополя увеличилось до 12, среди них — трое детей.

Следственный комитет России по Краснодарскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Апшеронского района и индивидуального предпринимателя. Они обвиняются в хищении более 2,6 млн руб., предназначенных для участников специальной военной операции.

ФГУП «Росморпорт» заключило договор купли-продажи пассажирского теплохода «Князь Владимир» с ООО «Развитие города».

Суд Краснодарского края арестовал до 17 мая 2026 года начальника управления по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации Славянского района, подозреваемого в мошенничестве с землей на сумму 4,8 млн руб.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд пересмотрел спор между министерством здравоохранения Краснодарского края и тольяттинским поставщиком ООО ТК «Викинги», сократив размер взыскания почти втрое — с 14,4 млн до 4,7 млн руб.

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения судебные акты об обращении в доход государства имущественного комплекса АО «Горный сад», ранее связанного с бывшим председателем Краснодарского краевого суда Александром Черновым.

Убыток ООО «Инвестстрой», принадлежащего краснодарскому бизнесмену Сергею Галицкому, по итогам 2025 года достиг 1,2 млрд руб.

Прикубанский районный суд Краснодара принял решение рассматривать в закрытом режиме антикоррупционное гражданское дело об обращении в доход государства имущества бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой и аффилированных лиц.