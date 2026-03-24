На Кубани экс-чиновник похитил 2,6 млн рублей для нужд участников СВО

Следственный комитет России по Краснодарскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Апшеронского района и индивидуального предпринимателя. Они обвиняются в хищении более 2,6 млн руб., предназначенных для участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в 2024 году районная администрация заключила соглашение с общественной организацией о выделении субсидий из местного бюджета. Экс-чиновник возглавлял комиссию по рассмотрению заявок на получение этих средств.

В период с марта по декабрь 2024 года обвиняемый принимал решения о предоставлении дополнительных субсидий организации ветеранов. Затем он договорился с предпринимателем о фальсификации документов. Соучастник подделывал бухгалтерские бумаги, указывая ложную информацию о якобы приобретенной продукции для общественной организации. Поддельные документы передавались в организацию ветеранов, которая перечисляла деньги предпринимателю. Тот, в свою очередь, отдавал средства экс-чиновнику.

По информации прокуратуры Краснодарского края, украденные деньги принадлежали Апшеронской районной организации ветеранов и предназначались для нужд участников СВО.

В ходе расследования оба обвиняемых признали вину. Бывший заместитель главы администрации возместил ущерб, нанесенный общественной организации. Суд наложил арест на имущество обвиняемых для обеспечения возможного взыскания штрафов.

Оперативное сопровождение дела осуществляло УФСБ России по краю. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Алина Зорина