Из-за взрыва в многоквартирном доме Севастополя пострадали 12 человек

Число пострадавших в результате взрыва в многоквартирном доме Севастополя увеличилось до 12, среди них — трое детей. Они находятся в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

В результате произошедшего взрыва в многоквартирном доме этой ночью погибла одна женщина. Ее сын числится без вести пропавшим. Ситуация находится под контролем городских и федеральных служб.

Жители пострадавших подъездов и поврежденного дома напротив эвакуированы. Пункт временного размещения развернут на базе Инженерной школы. Ночью там работали психологи МЧС, сейчас на месте находятся волонтеры.

Сотрудники муниципалитета, полиции и волонтеры проводят подомовой обход. Если квартиры признаны непригодными для жизни, пострадавшим предоставят места в общежитиях или пансионатах на все время, пока будет проводиться ремонт. К восстановлению жилья привлекут городских подрядчиков.

«Специалисты уже провели первичное обследование. Версия взрыва бытового газа официально исключена. Сейчас на месте работают криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ. Точную причину правоохранительные органы сформулируют по завершении всех экспертиз»,— заявил Михаил Развожаев.

«Ъ-Кубань» писал, что следственными органами Главного следственного управления СКР по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в результате обрушения многоэтажного дома в Севастополе (ст. 109 УК РФ).

Алина Зорина