Из-за обрушения многоэтажного дома в Севастополе возбуждено уголовное дело

Следственными органами Главного следственного управления СКР по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в результате обрушения многоэтажного дома в Севастополе (ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства региона.

23 марта в одной из квартир, расположенных на первом этаже дома по улице Павла Корчагина в Севастополе, произошел взрыв с последующим разрушением конструкций здания. В результате произошедшего погибла хозяйка квартиры, ее сын 2006 года рождения на данный момент числится без вести пропавшим. Несколько жильцов сейчас находятся в медицинских учреждениях.

Следователи и криминалисты аппарата следственного управления проводят осмотр места происшествия. Назначен комплекс экспертиз для установления причин происшествия.

«Ъ-Кубань» писал, что в доме на улице Корчагина, 14 в Севастополе произошел взрыв, от взрывной волны также пострадал дом №20. В результате происшествия погибли два местных жителя, восемь пострадали.

