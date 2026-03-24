Минздрав Кубани проиграл суд продавцам машин из Тольятти

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд пересмотрел спор между министерством здравоохранения Краснодарского края и тольяттинским поставщиком ООО ТК «Викинги», сократив размер взыскания почти втрое — с 14,4 млн до 4,7 млн руб., следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Разбирательство возникло из госконтракта на поставку автомобилей стоимостью 63,8 млн руб., от исполнения которого стороны отказались в сентябре 2023 года. В обеспечение обязательств компания предоставила банковскую гарантию на 3,8 млн руб., которую заказчик получил после расторжения договора. Впоследствии суд пришел к выводу об отсутствии у ведомства правовых оснований для удержания этих средств.

Ключевым вопросом апелляционного пересмотра стал размер убытков, заявленных поставщиком. Если суд первой инстанции оценил их более чем в 10 млн руб., то апелляция признала такой расчет необоснованным и снизила сумму до 8,8 тыс. руб. При этом 3,25 млн руб. неосновательного обогащения, а также начисленные проценты и судебные расходы оставлены без изменения. Принятое постановление может быть обжаловано в окружном арбитражном суде.

Вячеслав Рыжков