Чиновника Славянского района арестовали на два месяца за мошенничество с землей

Суд Краснодарского края арестовал до 17 мая 2026 года начальника управления по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации Славянского района, подозреваемого в мошенничестве с землей на сумму 4,8 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, в 2023 году к должностному лицу обратилась женщина с вопросом о покупке земельного участка. Подозреваемый решил незаконно оформить право собственности на четыре земельных надела несельскохозяйственного назначения через их аренду от имени заявительницы.

Чиновник разработал схему, по которой участки выводились из муниципальной собственности за счет оформления якобы возведенных на них домовладений, которые фактически отсутствовали. Один участок фигурант обещал передать женщине, остальными тремя планировал распоряжаться самостоятельно.

В результате преступных действий бюджету районной администрации причинен ущерб не менее 4,8 млн руб. на момент совершения сделки. В отношении соучастницы возбуждено отдельное уголовное дело.

Алина Зорина