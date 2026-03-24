Компания Галицкого «Инвестстрой» завершила 2025 год с убытком в 1,2 млрд рублей

Убыток ООО «Инвестстрой», принадлежащего краснодарскому бизнесмену Сергею Галицкому, по итогам 2025 года достиг 1,2 млрд руб. Это следует из отчетности компании, опубликованной в системе «СПАРК-Интерфакс».

Годом ранее убыток общества составлял 997 млн руб. Таким образом, за год он вырос более чем на 20%. При этом выручка компании продемонстрировала кратное падение. За отчетный период она составила 88,7 млрд руб., что почти в восемь раз меньше показателя 2024 года, когда выручка «Инвестстроя» достигала 715 млрд руб.

ООО «Инвестстрой» зарегистрировано в Краснодаре в 2009 году. Основной вид деятельности — капиталовложения в уставные капиталы и венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний. Компания является застройщиком парка «Краснодар». В настоящее время «Инвестстрой» занимается реконструкцией кинотеатра «Аврора» в Краснодаре (соглашение с компанией администрация города подписала в 2019 году).

Сергей Галицкий расположился на 1376-й позиции в последнем списке богатейших людей планеты по версии журнала Forbes. Его состояние составило $3,1 млрд в 2026 году, что на $100 млн меньше показателя 2025 года.

Наталья Решетняк