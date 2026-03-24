Кассация утвердила изъятие «Горного сада» у бывшего главы Краснодарского крайсуда

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения судебные акты об обращении в доход государства имущественного комплекса АО «Горный сад», ранее связанного с бывшим председателем Краснодарского краевого суда Александром Черновым, следует из сообщения РАПСИ.

Ранее Первомайский районный суд Краснодара удовлетворил иск заместителя генерального прокурора РФ к Александру Чернову и еще трем ответчикам об изъятии активов, а апелляционная инстанция поддержала это решение. В кассационной жалобе защита настаивала на отмене судебных актов и направлении дела на новое рассмотрение, указывая на отсутствие доказательств фактического владения и пользования спорным имуществом.

Суды, однако, исходили из того, что, занимая должность в судебной системе, Александр Чернов систематически нарушал антикоррупционные ограничения и приобрел ряд дорогостоящих активов, включая «Горный сад», объединяющий сельхозземли и капитальные строения, а также иные объекты недвижимости. По версии надзорного органа, оформление имущества осуществлялось на доверенных лиц с целью сокрытия бенефициарного владения.

Как сообщалось ранее, в августе 2025 года Красногорский городской суд Московской области удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры, в результате чего в доход государства были обращены активы совокупной рыночной стоимостью свыше 13 млрд руб. Речь идет о 87 объектах недвижимости общей стоимостью более 10 млрд руб., а также о взыскании 3,1 млрд руб., полученных от реализации имущества, признанного приобретенным коррупционным путем. Кассационная инстанция в январе 2026 года также подтвердила законность этих решений.

Вячеслав Рыжков