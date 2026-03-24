Иск об изъятии имущества Анны Миньковой рассмотрят в закрытом режиме

Прикубанский районный суд Краснодара принял решение рассматривать в закрытом режиме антикоррупционное гражданское дело об обращении в доход государства имущества бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой и аффилированных лиц. Закрытый формат обусловлен необходимостью защиты прав и интересов несовершеннолетних детей, пишет ТАСС.

Представитель интересов Миньковой ходатайствовал о закрытом заседании, которое суд удовлетворил. Прокуратура отметила, что в деле будут использоваться документы с грифом «для служебного пользования» и сведения, содержащие банковскую тайну.

Истцом выступает Генпрокуратура. Кроме Миньковой, в деле участвуют еще пять ответчиков: Вадим и Иван Миньковы, Александр и Владимир Мочаловы, Светлана Двадненко.

В январе Миньковой было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Октябрьский районный суд Краснодара поместил ее под домашний арест на время предварительного следствия.

Анна Минькова ушла в отставку с поста вице-губернатора в октябре 2025 года, курировав социальную сферу региона, после чего возглавила медиагруппу «Кубань-24».

