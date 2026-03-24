Из-за взрыва в многоквартирном доме Севастополя погибли два человека

В доме на улице Корчагина, 14 в Севастополе произошел взрыв, от взрывной волны также пострадал дом №20. В результате происшествия погибли два местных жителя. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Согласно предварительной оценке, из-за взрыва частично обрушилась стена в одной из квартир на первом этаже, а также внутренние перекрытия и конструкции с первого по третий этажи. В соседнем доме загорелись квартиры в двух подъездах, огонь локализован, идет проливка конструкций.

Жителей двух домов эвакуировали. В школе, расположенной рядом, развернут пункт временного размещения. Тех граждан, чьи квартиры непригодны для жилья, разместят в пансионате.

На данный момент обнаружены двое погибших. Еще восемь человек пострадали, врачи оказывают им необходимую помощь.

Сейчас на месте работают экстренные службы: 179 человек и 51 единица техники. Штаб по ликвидации последствий Михаил Развожаев возглавил лично. На месте также работают психологи МЧС.

«Не исключаю, что ситуацией могут воспользоваться мошенники, поэтому, если вы увидите, что кто-то собирает деньги для помощи людям, не переводите средства. Об общественных организациях, которые будут уполномочены, сообщу»,— добавил Михаил Развожаев.

