Запреты и поклонники

“Ъ” продолжает новый проект, в рамках которого мы рассказываем о главных событиях партийной жизни и о том, как они повлияют на перспективы участников осенних выборов в Госдуму. На прошлой неделе таких событий оказалось сразу три: «установочное» заседание генсовета «Единой России», исключение из ЛДПР депутата Андрея Свинцова и свежий опрос ВЦИОМа, впервые поднявший пятую парламентскую партию «Новые люди» на второе место в предвыборной гонке.

Прошедшая неделя дала партийцам два повода для торжеств. 18 марта страна в очередной раз отметила День воссоединения Крыма с Россией, и все парламентские партии по мере сил в этом поучаствовали. Например, «Молодая гвардия Единой России» по традиции провела праздник на улицах, раздавая прохожим триколоры и устраивая шествия и флешмобы. А второе, уже спонтанное торжество было связано с итогами Паралимпиады в Италии, где микроскопическая сборная РФ из шести человек заняла третье место в медальном зачете. По этому поводу тоже выступили все партийные лидеры, а глава «Справедливой России» Сергей Миронов даже предложил присвоить нашим победителям Паралимпиады звания Героев Труда.

Текущие внутрипартийные мероприятия были не столь зажигательными, но для самих партий не менее важными.

«Единая Россия» (ЕР) провела заседание генерального совета, на котором впервые обнародовала целевые показатели на осенние выборы в Госдуму. Как заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев, ЕР должна получить 55% голосов по партспискам при явке 50% и одержать победу в 195 из 225 одномандатных округов. Также единороссы утвердили состав центрального избирательного штаба во главе с господином Якушевым и обсудили подготовку новой партийной программы и меры по поддержке кандидатов из числа участников СВО.

В ЛДПР главное событие оказалось с отрицательным знаком: ее высший совет исключил из партии депутата Госдумы Андрея Свинцова, отличившегося резонансными заявлениями на тему блокировки Telegram и ограничения мобильного интернета. Это дало повод конкурентам и комментаторам обвинить либерал-демократов в тяге к «запретительству» и игнорировании интересов избирателей. Формулировка решения высшего совета («в связи с совершением действий, порочащих репутацию ЛДПР, массовыми жалобами со стороны жителей России, а также требованиями со стороны всех партийных региональных отделений»), видимо, призвана убедить критиков в том, что партия взгляды депутата Свинцова решительно не поддерживает. Однако в вопросе о том, какой эффект это произведет на избирателей, мнения экспертов разошлись.

А вот «Новые люди», похоже, смогли конвертировать свою последовательную «антизапретительную» позицию в реальную поддержку избирателей. В вышедшем 20 марта еженедельном опросе ВЦИОМа партия впервые вышла на второе место по электоральному рейтингу, опередив и ЛДПР, и КПРФ (см. график). Правда, в том, что это устойчивый тренд, эксперты сомневаются.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ «Новые люди» Алексея Нечаева, по мнению экспертов, отработали «антизапретительную» повестку на пятерку

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Две другие парламентские партии на прошлой неделе работали по традиционной повестке. Так, КПРФ широко отметила 35-летие референдума о сохранении СССР, приурочив к этой дате не только «идеологический» круглый стол в Госдуме, но и серию автопробегов и мини-митингов в регионах. А президиум «Справедливой России» в связи с вынесением приговора участникам теракта в «Крокус Сити Холле» выпустил специальное заявление, снова потребовав вернуть смертную казнь для террористов.

Кстати, у двух последних партий тоже не обошлось без кадровых скандалов.

Башкирские коммунисты за «нарушение партийной дисциплины» отозвали из центризбиркома республики своего представителя: это решение стало следствием затяжного внутреннего конфликта, обернувшегося судебными тяжбами между активистами и руководством рескома. А справороссы потеряли «тяжеловеса» в лице ярославского экс-губернатора Анатолия Лисицына, который решил переизбираться в Госдуму от ЕР.

«Единая Россия» удерживает инициативу за счет старта праймериз, ростовского форума «Есть результат!», посвященного формированию Народной программы, и заседания генсовета партии, где Владимир Якушев озвучил цели на выборах в Госдуму (не менее 50% голосов, в том числе 55% — по спискам), сделав особый акцент на участии в кампании ветеранов СВО.

«Новым людям» позитивную динамику обеспечили отложенный эффект партийного съезда 5 марта и яркие заявления по злободневным темам: от перепалки с ЛДПР об абортах до критики интернет-ограничений. Как итог, по данным ВЦИОМа, партия впервые вышла на второе место, однако устойчивость этого тренда под вопросом. Активность ЛДПР просела: отдельные публичные выступления не дали заметного эффекта, а любые условно позитивные сигналы перебило сложно интерпретируемое исключение из партии депутата Андрея Свинцова. Для избирателя подобная медийная чистка рядов выглядит не как демонстрация силы, а как внутренняя нервозность.

У КПРФ неделя прошла практически вхолостую: пока ВЦИОМ фиксирует обвал рейтингов, коммунисты не смогли внятно отреагировать на актуальную повестку, что усиливает ощущение политической инерции. А «Справедливая Россия» вышла из нулевой зоны лишь за счет попыток вместе с политическим маргинесом «разогреть» тему пастереллёза в Новосибирской области. Но для полноценного возвращения в федеральную повестку этого явно недостаточно.

«Новые люди» на этой неделе обошлись без взрывных инициатив, но продолжают серфить протест, который их конкуренты генерят сами. «Новые» выступили даже по поводу смерти Чака Норриса, реагируя на выпады какого-то томского депутата. ЛДПР заслужила «шестерку» историей со Свинцовым: хотя бы изгнанием своего наиболее одиозного представителя «прислонилась» к теме противостояния блокировкам.

КПРФ стала единственной партией, которая вписалась в фермерский протест: да, на низовом уровне, но остальные вообще туда не полезли.

А «Справедливая Россия» вообще ничем интересным не отметилась. У «Единой России» тоже на этой неделе особенно ничего не произошло, но свою «пятерку» они получают за активность в регионах. Например, по ограничениям ярко выступил белгородский губернатор, это можно записать партии в актив.

Из непарламентских отметил бы Партию пенсионеров. Их заявления — например, о реформе пенсионной системы — это хорошая концепция. Вопрос в коммуникации: продуцируют хорошие идеи, но они пока не слишком видны в паблике.

«Единая Россия» получает восемь баллов как часть государственной системы. ЛДПР я в прошлый раз поставил четыре за гиперактивность депутата Свинцова, а сейчас ставлю восемь за его исключение. Партия, на мой взгляд, своевременно отреагировала на заявления, которые расходились с приоритетами ее электората и могли отпугнуть часть избирателей. И высказывания Свинцова были не просто дезавуированы — его еще и исключили. То есть теперь у либерал-демократов есть аргумент на случай обвинений в том, что они за закрытие интернета.

Остальные три парламентские партии, с моей точки зрения, не сделали на этой недели ничего заметного. Не было какого-то суперкреатива, но не было и громких ошибок. По поводу московских отключений интернета все вели себя осторожно, но это и понятно: по вопросам безопасности все в консенсусе и никто не будет его нарушать. За такую осторожность я поставил всем им достаточно высокую оценку — по шесть баллов.