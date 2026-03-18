Депутат Свинцов исключен из ЛДПР

Депутата Государственной думы Андрея Свинцова исключили из ЛДПР. Это решение единогласно приняли на заседании президиума Высшего совета партии, сообщила «Ъ» замруководителя Центрального аппарата партии Элеонора Кавшар.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Свинцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Решением Президиума Высшего Совета ЛДПР от 18 марта 2026 года депутат Свинцов А.Н. исключен из Либерально-демократической партии России в связи с совершением им действий, порочащих репутацию ЛДПР, массовыми жалобами со стороны жителей России, а также требованиями со стороны всех партийных региональных отделений»,— указано в официальном заявлении партии.

Господин Свинцов присутствовал на заседании президиума лично. Направляясь туда, он заявил журналистам, что пребывает в хорошем настроении.

Как ранее писал «Ъ» со ссылкой на источники в партии, депутатом были недовольны в ЛДПР из-за его частых высказываний «не по делу», отходящих от партийной повестки. За последний месяц Андрей Свинцов отметился несколькими резонансными высказываниями о блокировке в России Telegram, VPN и интернета вообще.

Андрей Свинцов стал депутатом Госдумы в июне 2022 года. Ему достался мандат скончавшегося экс-руководителя ЛДПР Владимира Жириновского. Он занимает пост заместителя председателя думского комитета по информационной политике.

Степан Мельчаков