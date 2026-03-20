Человек, которого боялась смерть

На Гавайях в возрасте 86 лет скончался Чак Норрис — герой боевиков, мастер боевых искусств и персонаж бесчисленных мемов. Семья Норриса не раскрыла подробностей, однако, по слухам, его госпитализировали после того, как ему стало плохо на силовой тренировке. И это самый подходящий финал для непобедимого Чака, хотя в его смерть все равно невозможно поверить.

Фото: Archives du 7eme Art / Photo12 / AFP

Сам Чак Норрис, чей актерский дебют состоялся на телевидении в 1968 году, прекрасно отдавал отчет, что никакие «Оскары» ему не светят. А вот на антипремию «Золотая малина» в 2012 году его номинировали — за худшую мужскую роль второго плана в «Неудержимых-2» Саймона Уэста, где Чак появился на экране после семилетнего перерыва в компании Арнольда Шварценеггера, Сильвестра Сталлоне и других экшен-звезд ушедшей эпохи. «Малину» он не получил, уступив самому Алю Пачино. Этот проигрыш стал одним из немногих в его жизни.

Главной победой было то, что свою мировую известность, статус легенды и восхищение нескольких поколений зрителей Норрис честно заработал, снимаясь при этом в сугубо плохом кино.

Исключением, да и то лишь для понимающей публики, можно назвать фильм, в котором он дебютировал на большом экране: «Путь дракона» Брюса Ли (1972), где он выступил антагонистом легендарного мастера боевых искусств. Сражался с Ли он на равных, ведь к тому времени Чак уже являлся обладателем черных поясов в таких дисциплинах, как карате, тансудо и тхэквондо (увлекшись ими еще во время службы в армии).

Сниматься в кино Чак (настоящее имя Карлос Рэй Норрис) вовсе не планировал. Отслужив в армии и выйдя в отставку в 1962 году в звании ефрейтора, через год он открыл свою первую школу карате, а вскоре вторую. К 1968 году это была уже целая сеть из 32 школ, в которых преподавали боевое искусство Чун-Кук-До («Универсальный путь»), придуманное самим Норрисом на основе нескольких видов единоборств.

Он давал уроки и голливудским звездам, в том числе самому Ли (он, если верить Чаку, до их встречи не умел бить противника ногами в голову в прыжке) и, например, Стиву Маккуину, который и привел его в кино. Прорывом же после многих небольших ролей для него стал «Одинокий волк Маккуэйд» Стива Карвера (1983), в котором он сыграл техасского рейнджера, вступившего в опасное противостояние с контрабандистом—чемпионом по карате в исполнении еще одной легенды — Дэвида Кэррадайна.

С тех пор к Чаку накрепко приклеился образ одинокого борца за справедливость, умеющего вырубить кого угодно одним ударом, но прибегающего к насилию, только когда не остается другого выбора.

Именно таким был его Корделл Уокер — главный герой культового сериала «Крутой Уокер», вдохновленного «Одиноким волком Маккуэйдом» и выдержавшего девять сезонов с 1993 по 2001 год (в 2005-м Чак вернулся к этой роли в телефильме «Крутой Уокер: Испытание огнем», режиссером которого был его брат Аарон Норрис).

Таким был полковник Джеймс Брэддок, бывший военнопленный, который возвращается во Вьетнам, чтобы спасти своих товарищей, в фильме «Без вести пропавшие» Джозефа Зито (1984). Критики картину разнесли, как и почти все фильмы Норриса, но зрители ее полюбили, как и почти все фильмы Норриса. Так что за первой частью последовали еще приквел и сиквел, вышедшие в 1985 и 1988 годах соответственно. Чак вспоминал, как однажды Стив Маккуин сказал ему: «Критики могут хвалить тебя до бесконечности, но, если твой фильм принесет два доллара, ты не будешь работать. А пока люди приходят и смотрят твои фильмы, ты будешь работать, что бы критики ни говорили». И эти слова он вспоминал всякий раз, когда в рецензиях распинали очередную его картину.

Своих персонажей он играл совершенно всерьез, без тени самоиронии, которую можно найти в ролях Арнольда или Брюса. Возможно, за эту серьезность зрители и воздали ему сторицей, уже в 2000-х превратив в любимого комического героя интернета и подарив ему таким образом новую жизнь. Согласно одной из популярных шуток, «на самом деле Чак Норрис умер 20 лет назад, просто Смерть боится ему об этом сказать». Увы, вчера она наконец набралась смелости.

Юлия Шагельман