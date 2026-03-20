Человек, которого боялась смерть

Умер Чак Норрис

На Гавайях в возрасте 86 лет скончался Чак Норрис — герой боевиков, мастер боевых искусств и персонаж бесчисленных мемов. Семья Норриса не раскрыла подробностей, однако, по слухам, его госпитализировали после того, как ему стало плохо на силовой тренировке. И это самый подходящий финал для непобедимого Чака, хотя в его смерть все равно невозможно поверить.

Фото: Archives du 7eme Art / Photo12 / AFP

Сам Чак Норрис, чей актерский дебют состоялся на телевидении в 1968 году, прекрасно отдавал отчет, что никакие «Оскары» ему не светят. А вот на антипремию «Золотая малина» в 2012 году его номинировали — за худшую мужскую роль второго плана в «Неудержимых-2» Саймона Уэста, где Чак появился на экране после семилетнего перерыва в компании Арнольда Шварценеггера, Сильвестра Сталлоне и других экшен-звезд ушедшей эпохи. «Малину» он не получил, уступив самому Алю Пачино. Этот проигрыш стал одним из немногих в его жизни.

Главной победой было то, что свою мировую известность, статус легенды и восхищение нескольких поколений зрителей Норрис честно заработал, снимаясь при этом в сугубо плохом кино.

Исключением, да и то лишь для понимающей публики, можно назвать фильм, в котором он дебютировал на большом экране: «Путь дракона» Брюса Ли (1972), где он выступил антагонистом легендарного мастера боевых искусств. Сражался с Ли он на равных, ведь к тому времени Чак уже являлся обладателем черных поясов в таких дисциплинах, как карате, тансудо и тхэквондо (увлекшись ими еще во время службы в армии).

Сниматься в кино Чак (настоящее имя Карлос Рэй Норрис) вовсе не планировал. Отслужив в армии и выйдя в отставку в 1962 году в звании ефрейтора, через год он открыл свою первую школу карате, а вскоре вторую. К 1968 году это была уже целая сеть из 32 школ, в которых преподавали боевое искусство Чун-Кук-До («Универсальный путь»), придуманное самим Норрисом на основе нескольких видов единоборств.

Он давал уроки и голливудским звездам, в том числе самому Ли (он, если верить Чаку, до их встречи не умел бить противника ногами в голову в прыжке) и, например, Стиву Маккуину, который и привел его в кино. Прорывом же после многих небольших ролей для него стал «Одинокий волк Маккуэйд» Стива Карвера (1983), в котором он сыграл техасского рейнджера, вступившего в опасное противостояние с контрабандистом—чемпионом по карате в исполнении еще одной легенды — Дэвида Кэррадайна.

С тех пор к Чаку накрепко приклеился образ одинокого борца за справедливость, умеющего вырубить кого угодно одним ударом, но прибегающего к насилию, только когда не остается другого выбора.

Именно таким был его Корделл Уокер — главный герой культового сериала «Крутой Уокер», вдохновленного «Одиноким волком Маккуэйдом» и выдержавшего девять сезонов с 1993 по 2001 год (в 2005-м Чак вернулся к этой роли в телефильме «Крутой Уокер: Испытание огнем», режиссером которого был его брат Аарон Норрис).

Таким был полковник Джеймс Брэддок, бывший военнопленный, который возвращается во Вьетнам, чтобы спасти своих товарищей, в фильме «Без вести пропавшие» Джозефа Зито (1984). Критики картину разнесли, как и почти все фильмы Норриса, но зрители ее полюбили, как и почти все фильмы Норриса. Так что за первой частью последовали еще приквел и сиквел, вышедшие в 1985 и 1988 годах соответственно. Чак вспоминал, как однажды Стив Маккуин сказал ему: «Критики могут хвалить тебя до бесконечности, но, если твой фильм принесет два доллара, ты не будешь работать. А пока люди приходят и смотрят твои фильмы, ты будешь работать, что бы критики ни говорили». И эти слова он вспоминал всякий раз, когда в рецензиях распинали очередную его картину.

Своих персонажей он играл совершенно всерьез, без тени самоиронии, которую можно найти в ролях Арнольда или Брюса. Возможно, за эту серьезность зрители и воздали ему сторицей, уже в 2000-х превратив в любимого комического героя интернета и подарив ему таким образом новую жизнь. Согласно одной из популярных шуток, «на самом деле Чак Норрис умер 20 лет назад, просто Смерть боится ему об этом сказать». Увы, вчера она наконец набралась смелости.

Юлия Шагельман

Фотогалерея

Чак Норрис и его путь в кино и спорте

«Когда я рос, у меня не было отца, у меня был только образ отца в голове, это был образ идеального отца, а отца-то у меня и не было» &lt;br>Чак Норрис (Карлос Рей Норрис-младший) родился 10 марта 1940 года в маленьком американском городе Райан в штате Оклахома. Его отец пил, поэтому мать вскоре уехала из города, взяв с собой Чака и его двух младших братьев. Семья жила в трейлере и постоянно переезжала. Однако вскоре мать познакомилась с Джорджем Найтом, они поженились. Именно Найт, по воспоминаниям Норриса, привил ему любовь к спорту

Фото: chucknorris.com

«Когда-то я даже собирался пойти в актерскую школу. В тот день я пришел домой и пересчитал деньги. Денег явно не хватало. Тогда я решил, что не пойду ни в какую актерскую школу. И не пошел» &lt;br>Отслужив в армии, Норрис открыл школу карате. К 1968 году по всей стране насчитывалось 32 школы Чака Норриса. В том же году он стал чемпионом мира по карате в полутяжелом весе

Фото: Globe Photos/Zuma Press/Kommersant Photo

«Способность говорить &quot;нет&quot; искушению означает на самом деле умение говорить &quot;да&quot; тому, во что вы верите, своим основным целям» &lt;br> Во время службы на военной базе Норрис женился на своей однокласснице Диане Холечек (на фото). У пары родились трое детей

Фото: Bernard Fallon/Zuma Press/Kommersant Photo

«Моя первая кинокартина называлась &quot;Хорошие парни носят черное&quot;. Что тут еще добавишь?» &lt;br>В кино Норриса привел известный актер Стив Маккуин, который брал у Чака уроки карате. Первые картины были не очень успешны, критики не воспринимали Норриса как серьезного актера. Первый успех ему принесла в 1972 году роль в фильме «Путь дракона» (кадр на фото) с Брюсом Ли

Фото: Golden Harvest Compa/Entertainment Pictures/Zuma Press/Kommersant Photo

«Я часто слышал от критиков, что играю отвратительно. Ну и что я, по их мнению, должен делать?» &lt;br>В 34 года Норрис начал обучение в актерском классе Эстеллы Хармон, где учился правильно говорить и держаться перед камерой

Фото: Bernard Fallon/Zuma Press/Kommersant Photo

«Если ты хочешь добиться чего-то в этой жизни, нельзя просто сидеть и ждать, когда это случится. Нужно же что-то делать! Мой жизненный опыт говорит о том, что если просто сидеть, то ничего не произойдет»

Фото: AP / Str / Tourte

В 1985 году Чак Норрис сыграл полицейского в фильме «Кодекс молчания фильм»

Фото: Orion Pictures/Entertainment Pictures/Zuma Press/Kommersant Photo

Кадр из фильма «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», который сделал актера известным во всем мире

Фото: Jadran Lazic / Zuma Press / Kommersant Photo / Jadran Lazic/Zuma Press/Kommersant Photo

Чак Норрис не раз публично заявлял о своей политической позиции. Так, в частности, он считает, что жители Техаса могут претендовать на создание независимого государства, так как американское правительство привело его к упадку&lt;br>На фото: с 41-м президентом США Джорджем Бушем

Фото: AP / Chris O'Meara

Со своей первой женой Дианой Норрис прожил 30 лет. После развода он встречался с дизайнером интерьеров Моникой Холл (на фото), а 28 ноября 1998 года женился на бывшей модели Джине О’Келли

Фото: Jadran Lazic/Zuma Press/Kommersant Photo

«Мне нравится, что я произвожу на детей положительное впечатление» &lt;br>Несмотря на первый развод, он общается со своими старшими детьми, которые считают его образцовым отцом &lt;br>На фото: с новорожденными близнецами Даниэлем и Дакотой (2001 год)

Фото: Jonathan Alcorn/Zuma Press/Kommersant Photo

Чака Норриса связывали тесные бизнес-отношения с Россией. В 1996 году он открыл в Москве собственный клуб «Chuck Norris Enterprise Club Beverly Hills». Кроме того, он часто посещал страну во время спортивных мероприятий и встречался с российскими политиками&lt;br> На фото: с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, 1997 год

Фото: Яцина Владимир / Фотохроника ТАСС

Чак Норрис и первый заместитель председателя правительства РФ Борис Немцов (слева) во время встречи в Москве, 1997 год

Фото: Олег Булдаков / ТАСС

В 2006 году Чак Норрис (слева) посетил Ирак для поднятия боевого духа американской армии

Фото: AP / Mike Theiler

Кадр из фильма «Неудержимые 2» с участием Чака Норриса, 2012 год

Фото: AP / Lionsgate-Millennium Films / Frank Masi

Чак Норрис — сторонник Республиканской партии. Во время первой президентской кампании Дональда Трампа он заявлял про будущего президента США, что тот — «мужик, что надо»&lt;br> На фото: мероприятие в поддержку кандидата в губернаторы Техаса республиканца Грега Эббота

Фото: AP / Pat Sullivan

В последнее время Чак Норрис редко снимается в кино. Последний фильм, в котором он сыграл, вышел в 2024 году (научно-фантастический боевик «Агент разведки»)&lt;br> На фото: Чак Норрис с женой Джиной

Фото: Mike Vogl.vogl-perspektive.at / APA-PictureDesk via AFP

Чак Норрис со снеговиком, 2024 год

Фото: @chucknorris

Одной из последних картин, в которой снялся актер, стал американский боевик «Агент разведки», вышедший в 2023 году. По сюжету группа морских пехотинцев отражает инопланетное вторжение в мексиканской пустыне

Фото: Quiver Distribution

«Я люблю бывать здесь, на снегу. Эти виды просто потрясающие» - писал Норрис в социальных сетях в январе 2026 года. За спиной у актера - виды заснеженного Техаса, где он проживал последние годы на собственном ранчо

Фото: @chucknorris

Последние годы господин Норрис часто бывал с семьей на Гавайях, где до последних дней проводил спортивные тренировки. «Сегодня мне 86! Нет ничего лучше, чем немного пошалить в солнечный день, чтобы почувствовать себя молодым», - говорил он в ролике, опубликованном 10 марта в его 86-й День рождения

Фото: @chucknorris

