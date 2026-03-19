Гладков раскритиковал отключения мобильного интернета

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии согласился с возмущением жителей по поводу отключения мобильного интернета в приграничных районах. Он заявил, что отсутствие информации «достаточно часто» приводит к гибели людей, ранениям и разрушениям. Глава региона подчеркнул, что разделяет гнев земляков.

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

В ходе прямой линии губернатор зачитал одно из обращений. «Кто будет отвечать за смерти людей, которые не смогли получить информацию о дронах из-за отключения мобильного интернета? Головой вообще думали те, кто это сделал? Белый список не работает половина, дроны как летели, так и летят, им это не помеха. РКН судить надо»,— зачитал господин Гладков. Процитировав еще одно критическое замечание, он добавил, что «абсолютно согласен со всеми возмущениями».

Губернатор добавил, что ведет переговоры с федеральным центром и силовиками, чтобы найти компромиссное решение. Главная задача, по его словам,— обеспечить бесперебойную работу мессенджера Max и систем оповещения. Господин Гладков также анонсировал установку еще 718 модульных укрытий в приграничье, как только появятся средства.