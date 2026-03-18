Вперед в прошлое

Заместитель главы фракции «Справедливая Россия» (СР) в Госдуме, бывший губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын покидает партию, чтобы принять участие в выборах от «Единой России» (ЕР). Политик уже состоял в ЕР, но вышел оттуда после конфликта с экс-губернатором Дмитрием Мироновым. Нынешний глава региона Михаил Евраев выдвижение господина Лисицына одобряет, эсеры же его решение считают предательством.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Анатолий Лисицын

О том, что Анатолий Лисицын написал заявление о выходе из СР, «Ъ» рассказали в ее региональном отделении. «Его решение не укладывается ни в какие рамки. На наш взгляд, Анатолия Ивановича хотят просто использовать, чтобы снизить рейтинги партии»,— сказал секретарь бюро совета отделения Анатолий Каширин, добавив, что «все считают его уход предательством». Сам господин Лисицын подтвердил ТАСС, что вышел из партии, чтобы принять участие в праймериз ЕР. На звонки «Ъ» он не ответил, пообещав дать комментарии позже.

Переход бывшего губернатора на сторону единороссов ранее анонсировал нынешний глава региона беспартийный Михаил Евраев. На пресс-конференции 12 марта он заявил, что Анатолий Лисицын — человек «очень уважаемый, заслуженный и много сделавший для Ярославской области», поэтому он будет баллотироваться как независимый кандидат при поддержке ЕР.

«Могут быть и другие партии, которые присоединятся к его поддержке»,— добавил губернатор.

78-летний Анатолий Лисицын был губернатором Ярославской области в 1991—2007 годах, затем — депутатом Госдумы от ЕР (2007—2011) и сенатором от Ярославской облдумы (2011—2018). В 2019 году был исключен из регионального политсовета ЕР, а в 2020-м покинул партию. Сам он объяснил это конфликтом с тогдашним губернатором Дмитрием Мироновым. В том же году политик принял участие в довыборах в Госудму по Ярославскому округу от СР, но проиграл хоккеисту Андрею Коваленко (ЕР). Однако уже в 2021-м взял у него реванш, вступил в СР и стал заместителем руководителя фракции в Госдуме.

Лидер ярославских эсеров и депутат Госдумы по второму одномандатному округу области Анатолий Грешневиков сказал «Ъ», что в ближайшее время экс-губернатор будет исключен из фракции: «Руку протягивать я не стал, но как руководитель отделения партии заявление подписал».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Анатолий Лисицын (слева) и Анатолий Грешневиков в Госдуме

Господин Грешневиков выразил разочарование тем, что ЕР оказалась «настолько слаба, что ей больше нечего предложить», и пообещал помешать теперь уже бывшему соратнику переизбраться в Думу. «Есть предложение пойти против Анатолия Ивановича и с ним сразиться. Но это не из области политики: или себе навредить, или ему навредить. Об этом мы пока не думаем. Но то, что СР будет обязательно участвовать (в выборах по Ярославскому округу — “Ъ”), без сомнений. И не просто гладить по головке Анатолия Ивановича. Мы заявим, что это предатель»,— добавил эсер.

В местной ячейке ЕР решение Анатолия Лисицына приветствуют, поскольку он пользуется высоким авторитетом у жителей и ранее уже работал на благо региона, в том числе вместе с губернатором.

«Здесь важнее на первое место ставить не партийную принадлежность в тот или иной момент жизни, а реальные дела. Если он проходит процедуру праймериз, побеждает, то нет никаких ограничений (для выдвижения — “Ъ”) — ни моральных, ни юридических»,— сказал «Ъ» секретарь регионального политсовета ЕР Евгений Чуркин.

Социолог Евгений Голубев считает решение Анатолия Лисицына логичным, поскольку конфликт с предыдущим губернатором себя исчерпал: «Логично вернуться в лоно родной партии. С точки зрения продления политической жизни "Единая Россия" все-таки спокойнее, чем "Справедливая"».

По его мнению, экс-губернатор ассоциируется у жителей с такими достижениями, как строительство Юбилейного моста через Волгу и арены «Локомотив», поэтому его партийная принадлежность для избирателей решающей не будет.

«Для какой-то части аудитории будет не совсем приятный шлейф — поменял партию: как, зачем, почему? Но для подавляющего большинства он ассоциируется с неким светлым прошлым. И, несмотря на его возраст, за него проголосуют»,— добавил социолог.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Анатолий Лисицын на заседании ГД РФ

Несмотря на поступок Анатолия Лисицына, острого противостояния СР и ЕР в регионе на этих выборах не будет, поскольку есть запрос на «бесконфликтные кампании», уверен завкафедрой факультета социально-политических наук Ярославского госуниверситета Александр Соколов: «Не исключаю, что будет найдена какая-то компромиссная форма взаимодействия и дальнейшей работы. Потому что может сложиться определенная конфигурация по другому избирательному округу, которая смягчит конфликтную ситуацию между партиями».

Антон Голицын