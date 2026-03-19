Единороссам расписали показатели

На осенних выборах в Госдуму «Единая Россия» (ЕР) должна получить 55% голосов по партийным спискам при явке в 50% избирателей и одержать победу в 195 из 225 одномандатных округов. Такие целевые показатели на заседании генсовета партии 19 марта огласил его секретарь Владимир Якушев. Сложными для ведения кампании («красными») в руководстве ЕР назвали 30 регионов, в том числе Санкт-Петербург, Свердловскую и Новосибирскую области. В Москве, Краснодарском крае, четырех новых субъектах и еще в 31 регионе единороссы проблем не ждут.

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев

Центральный избирательный штаб, ответственный за результат кампании, Владимир Якушев возглавил лично. «Только при выполнении целевых показателей мы будем считать, что штаб справился со своей задачей»,— предупредил он. В штабе будет семь блоков: идеологический (ответственный — политолог Константин Костин), медийный (Ольга Фролова), мобилизационный (Александр Сидякин), программный (Александр Грибов), регионально-технологический (Андрей Осинников), финансовый (Наталья Орлова) и юридический (Татьяна Костарева).

Единый день голосования-2026, предупредил господин Якушев, «как всегда будет напряженным», хотя в кампанию единороссы «заезжают» при более впечатляющих показателях, нежели в 2021-м. Так, на ЕДГ-2025 за списки ЕР на выборах в заксобрания проголосовали 60,5% избирателей (против 47,6% в 2020-м), а за партсписки в гордумах столиц регионов — 54,7% (42,3%). Эти цифры «не должны расслаблять», предостерег секретарь генсовета, поскольку вызовы 2026 года (в том числе СВО и ситуация с региональными бюджетами) «серьезнее и масштабнее» тех, что были в 2021-м.

В то же время с мобилизационной точки зрения единороссы заметно укрепились. Количество членов партии перевалило за 2,6 млн, а вместе с ними потенциал обеспечивают 938 тыс. сторонников, 200 тыс. «молодогвардейцев» и 250 тыс. участниц женского движения. По словам Владимира Якушева, такое число активистов (вместе с семьями) может обеспечить ЕР 12 млн голосов при искомых 30 млн:

«Если актив сработает как монолит, гораздо меньше усилий нужно будет приложить для того, чтобы привести нужное количество людей на участки».

Партийная программа, напомнил секретарь генсовета, будет двухконтурной (идеологический блок и конкретные задачи ЕР). Общая задача всех партийцев — отчитаться по исполнению предыдущего документа и собрать предложения в следующий. К середине марта к программе уже поступило 16,4 тыс. предложений (через форму на сайте), а вскоре единороссы запустят и офлайн-сбор, пообещал господин Якушев. Соответствующие мероприятия пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и 16 столицах субъектов с числом избирателей свыше 600 тыс. человек, пояснил он: «Это будет хорошим информационным поводом и даст возможность сделать сбор "живым" механизмом».

Аналогичную работу партийцы ведут на окружных форумах «Есть результат!», напомнил политик. Вслед за уже состоявшимися отчетами в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону такие же мероприятия пройдут в Нижнем Новгороде, Пятигорске, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Владивостоке и Москве. В то же время единороссам на местах «важно не полениться и провести как можно больше встреч с избирателями глаза в глаза», инструктировал соратников секретарь генсовета: «Поговорить и о проблемах, и о достижениях, и, конечно, выслушать критику, учитывая, что какие-то вещи в отдельных субъектах нам решить не удалось».

Особо Владимир Якушев отметил, что в думских выборах впервые поучаствуют ветераны СВО. Их поддержка, напомнил он, предусмотрена всеми внутрипартийными документами и продолжится даже после выборов. Так, избравшиеся на всех уровнях бойцы получат в наставники опытных депутатов с длительным стажем работы. При этом число ветеранов, победивших на всех выборах, точно должно превысить результат 2025 года, заявил секретарь генсовета. Напомним, в 2023 году мандаты получил 101 участник СВО из 33 149 победивших кандидатов от ЕР (0,3%), в 2024-м — 312 из 34 812 (0,9%), в 2025-м — 917 из 45 936 (2%). Поскольку мандатов в 2026 году разыгрывается меньше (22 208), а победивших кандидатов—участников СВО от ЕР должно стать больше, их доля по сравнению с прошлым годом тоже увеличится, добавил господин Якушев.

Григорий Лейба