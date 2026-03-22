В трех населенных пунктах Новосибирской области продолжают изымать животных

Изъятие и ликвидация скота продолжаются в трех из шести населенных пунктах Новосибирской области, где введен режим ЧС из-за пастереллеза и бешенства. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников, передает ТАСС.

Животных продолжают изымать в селе Чернокурья Карасукского района, а также в селах Новопичугово и Козиха Ордынского района, сообщил Андрей Травников. Сегодня утром он написал в Telegram-канале об изъятии скота только в Новопичугово и Козихе, не упомянув Чернокурье.

В начале февраля власти Новосибирской области заявили, что выявили случаи заражения пастереллезом у скота. Уже 16 февраля в регионе ввели режим ЧС, а у жителей стали принудительно конфисковывать животных. Опрошенные «Ъ» собеседники на аграрном рынке говорили, что ситуация вызывает опасения у бизнеса.

Сегодня Андрей Травников сообщил, что 126 семей получили компенсации за изъятый скот и в связи с частичной утратой семейного дохода. По словам губернатора, Минсельхоз региона поможет с дезинфекцией хозяйственных помещений тем, у кого забрали животных.