Что известно о сбоях со связью в Москве. Главное

В Москве с 6 марта фиксируются сбои со связью. Где-то связи и мобильного интернета нет вовсе, где-то открываются сайты только из «белого списка». Совокупный ущерб для бизнеса за пять дней оценивается в 3-5 млрд руб. Главное о ситуации — в подборке «Ъ».

Начиная с 6 марта в Москве наблюдаются перебои с мобильным интернетом и связью. Доступ в некоторых районах ограничен «белым списком» сайтов, утвержденным Минцифры, либо отсутствует полностью.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 марта объяснил отключения мерами по «обеспечению безопасности». «Принимаются системные меры по обеспечению безопасности граждан. По мере того, как киевский режим применяет все более изощренные методы для атак, необходимы более технологичные ответные меры с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан», — сказал господин Песков на брифинге 11 марта. Роскомнадзор перенаправил вопросы в Минцифры. В ведомстве запрос «Ъ» оставили без ответа.

Источники «Ъ» на телеком-рынке считают, что перебои в Москве могут быть связаны с «внешними ограничениями»: операторам поступило распоряжение ограничить работу мобильного интернета в отдельных районах Москвы, из-за чего могли появиться проблемы с работой голосовой связи.

Операторы связи утверждают, что их сети работают в «штатном режиме», а перебои возникали из-за «внешних ограничений».

Собеседник «Ъ» на IT-рынке оценивает совокупный ущерб для бизнеса Москвы за пять дней в диапазоне от 3 млрд до 5 млрд руб., исходя из масштаба ограничений и доли цифровой экономики в ВРП (валовой региональный продукт). Основной удар пришелся на малый и средний бизнес, курьерские службы, такси, каршеринг и розничную торговлю с мобильными терминалами. Отмечается падение доли заказов с самовывоза и сложности у курьеров в навигации.

Маркетплейсы (Ozon, Wildberries) сообщают об отсутствии серьезных сбоев, поскольку их пункты выдачи полагаются на проводной интернет. В Ассоциации компаний интернет-торговли (входит более 80 компаний) указали на риск нарушения конкуренции: доступ должны получать все легальные российские сервисы, а не только те, что попали в «белый список».

Из-за блокировок мобильного трафика наблюдается рост спроса на проводной интернет со стороны бизнеса. Это ведет к перетоку выручки от мобильных операторов к фиксированным (например, «Ростелекому»), что частично компенсирует потери.

Сбои со связью в Москве за последние два года

27 ноября 2025 года. Сбои у «МегаФона», «Билайна» и МТС . Работали только сайты из «белого списка». МТС в SMS-рассылке уведомила абонентов, что ограничения связаны с мерами безопасности.

4 июля 2025 года. Было зафиксировано более 12 000 жалоб (МТС, МГТС, T2, «Билайн», «МегаФон»). Пользователи жаловались на полное отсутствие связи.

Начало мая 2025 года. Тогда наблюдались проблемы с оплатой товаров и услуг, сбои в работе курьерских служб и пунктов выдачи, сложно было вызвать такси, не работали навигаторы, в аэропортах задерживались и отменялись рейсы. Власти объяснили необходимость отключения связи и интернета мерами безопасности.

6 января 2025 года. Массовые жалобы на работу операторов МТС, «МегаФон», T2, на отечественные и зарубежные сервисы.

29 ноября 2024 года. Сбои в работе банковских приложений, служб доставки и операторов связи. Роскомнадзор объяснил это техническими проблемами на стороне одного из облачных сервисов.

1 ноября 2024 года. Масштабный сбой у МТС, «МегаФона», Tele2, МГТС, «Ростелекома». Не работал мобильный и домашний интернет. Официальные причины назывались разные — от технических неполадок и проблем с облачными сервисами до последствий непогоды.

24 июня 2024 года. Проблемы с доступом к Google News у клиентов МТС, «Билайна» и «Ростелекома» из-за усиленных мер безопасности в центре города.

