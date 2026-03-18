Так говорил депутат Андрей Свинцов

Депутат Андрей Свинцов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

О судьбе Telegram

«Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться» (16 января 2026 года в комментарии для ТАСС).

О контенте

«Каждую единицу контента, которая может повлиять на здоровье или может привести к потере здоровья или вообще гибели человека, необходимо передавать в определенные научно-исследовательские институты на проведение анализа, что это за контент и может ли этот контент навредить человеку» (17 февраля в комментарии для ТАСС).

О признании Telegram экстремистской организацией

«Если Telegram в ближайший месяц-полтора не примет необходимые меры, а именно не начнет взаимодействовать с Роскомнадзором и с ФСБ по противодействию террористическим угрозам, считаю возможным со стороны ФСБ принять исчерпывающие меры для признания Telegram экстремистской организацией» (24 февраля в комментарии для ТАСС).

О блокировке Telegram

«У Роскомнадзора есть техническая возможность отслеживать VPN-трафик. Telegram будет также тупить и через VPN. Если кто-то думает, что все просто скачают VPN и продолжат пользоваться мессенджером, то спешу вас расстроить. Ничего не будет работать. Telegram никого не обхитрит — не будет ни черта функционировать» (12 марта в пресс-центре НСН).

О проблемах с интернетом в Москве

«Это нормальная практика, когда любые сети время от времени проводят аудит, перенастройку, обновление. Это занимает от недели до двух-трех недель» (17 марта в комментарии для ТАСС).

О «белых списках»

«После запуска системы "белых списков" эти списки будут постоянно дополняться. В них попадет 99% всех ресурсов, которые не могут быть использованы для управления беспилотниками, для каких-то террористических атак» (18 марта в комментарии для ТАСС).