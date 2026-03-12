КПРФ отозвала из ЦИК Башкирии своего представителя из-за «нарушения дисциплины»

Бюро башкирского республиканского комитета КПРФ прекратило полномочия Андрея Ларионова как члена Центральной избирательной комиссии Башкирии с правом совещательного голоса. Это следует из сообщения пресс-службы ЦИК, в котором говорится, что комиссия приняла к сведению соответствующее постановление бюро рескома.

Советник первого секретаря рескома Алмас Шаммасов рассказал «Ъ-Уфа», что отзыв Андрея Ларионова связан с нарушением партийной дисциплины. Как сообщил «Ъ-Уфа» сам Андрей Ларионов, решение об его отзыве из ЦИК принято на заседании в начале февраля. С действиями руководства рескома он не согласен, так как считает бюро рескома нелегитимным.

Членом Центризбиркома Башкирии с правом решающего голоса от КПРФ остался Вадим Садыков.

Ранее «Ъ-Уфа» сообщал о судебных тяжбах между активистами и руководством КПРФ: несколько действующих и бывших членов партии считают незаконными решения прошлогодней конференции регионального отделения, в том числе — переизбрание Юнира Кутлугужина на пост первого секретаря рескома. Кировский райсуд Уфы и Верховный суд Башкирии гражданские иски внутрипартийной оппозиции отклонили. Андрей Ларионов заявил о намерении обжаловать решения в суде кассационной инстанции.

Идэль Гумеров