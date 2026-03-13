«Пенсионеры» надеются на «молодых»

Список Партии пенсионеров на предстоящих выборах в Госдуму возглавит ее нынешний председатель хирург Эрик Праздников. Об этом сам политик сообщил журналистам на встрече в Москве 12 марта. Рейтинги и результаты «пенсионеров» в 2025 году гарантируют им преодоление пятипроцентного барьера, уверены в партии. При этом в первую очередь, несмотря на «говорящее» название, партийцы рассчитывают на поддержку граждан, еще не достигших пенсионного возраста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эрик Праздников

Фото: Партия пенсионеров Эрик Праздников

Фото: Партия пенсионеров

На предыдущих выборах в Госдуму в 2021 году Партия пенсионеров стала лучшей среди всех непарламентских партий, заняв в голосовании по партспискам шестое место с 2,45% голосов. А в преддверии кампании-2026 о ее неплохих перспективах высказался начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев. Выступая на конгрессе политконсультантов, он назвал «пенсионеров» одной из непарламентских партий, имеющих наибольшие шансы преодолеть пятипроцентный барьер (см. “Ъ” от 3 декабря 2025 года). Сейчас совокупный рейтинг непарламентских партий, по данным ВЦИОМа, составляет 8,9%.

На выборах в региональные парламенты в 2025 году средний результат Партии пенсионеров составил 5,89%, доложил журналистам Эрик Праздников. По его мнению, такой показатель свидетельствует о том, что партийцы «достойны быть в числе избранников» в федеральный парламент. Партсписок на сентябрьских выборах председатель намерен возглавить лично.

Идеологией партии, по его словам, останется «динамический консерватизм». В числе программных инициатив «пенсионеров» — замена балльной пенсионной системы на систему индивидуальных аккумулирующих счетов с правом граждан самостоятельно определить возраст выхода на пенсию, ограничение роста тарифов ЖКХ пределами официальной инфляции, расширение статуса федерального Минздрава с передачей ему всеобъемлющих полномочий и другое.

При этом, как признают сами партийцы, названию их организации не соответствуют ни ее кадровый состав (сам Эрик Праздников, которому в декабре исполнилось 62 года, является «предпенсионером»), ни целевой электорат. «Основной избиратель партии — граждане 45–65 лет, которые рассчитывают на безбедную старость»,— рассуждает руководитель центрального исполкома партии Валерий Егоров. В то же время партийцы, по словам господина Праздникова, хотели бы изменить отношение к самому слову «пенсионер»: «Сейчас это звучит как диагноз, как приговор».

Технологически руководство партии рассчитывает сделать акцент на «деятельной работе региональных отделений», для которых в центре подготовили KPI. Вместе с этим партия намерена развивать видеоплатформу «Пенсионер ТВ», запустить «Пенсионер-радио» и усилить присутствие в социальных сетях. В числе ожидаемых рисков партийцы называют снятие их кандидатов через суд, ограничения в СМИ и применение против них административного ресурса. Впрочем, жаловаться ни на одну из этих потенциальных бед руководство не желает. «Не жалуемся, адаптируемся и работаем»,— пояснил Эрик Праздников.

Стоит напомнить, что в 2021 году Партия пенсионеров тоже ставила задачей преодоление пятипроцентного барьера. Тогда заместитель ее председателя Владимир Ворожцов заявил “Ъ”, что на выборах в заксобрания субъектов в 2020 году партия показала результат от 5% до 9% и в связи с этим может рассчитывать на прохождение в Госдуму. Однако результат «пенсионеров» по итогам выборов оказался более чем вдвое ниже минимально необходимого.

Григорий Лейба