Главные новости за 16 марта. Кубань, Крым, Адыгея

В промзоне Лабинска в результате атаки БПЛА в ночь на понедельник, 16 марта, произошел пожар на территории нефтебазы. В результате происшествия никто не пострадал.

В развитие энергетического комплекса Краснодарского края в 2026–2028 годах планируется инвестировать более 130 млрд руб. Программа модернизации и расширения энергосистемы реализуется совместно с сетевыми компаниями и направлена на обеспечение надежного электроснабжения жилых домов, социальных объектов и предприятий.

В Краснодарском крае уровень безработицы по итогам IV квартала 2025 года составил 2%, увеличившись на 0,1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Майкопский городской суд заключил под стражу несовершеннолетнего, обвиняемого в диверсии — поджоге базовой станции «МТС». Мера пресечения действует до 24 апреля 2026 года включительно.

Краснодарский край занял девятое место в рейтинге регионов по количеству беспризорных и безнадзорных детей. В 2025 году в крае выявили 1928 несовершеннолетних против 1433 в предыдущем году.

Ростовское шоссе возглавило рейтинг самых аварийных улиц Краснодара по итогам анализа страховых обращений по ОСАГО и каско в 2025 году. На него пришлось 2,5% всех зарегистрированных в городе ДТП.

За 12 лет в Краснодарском крае капитально отремонтировали около 8 тыс. домов, в которых живут свыше 700 тыс. человек. В 2026 году в регионе планируют отремонтировать 586 многоквартирных домов и заменить 197 лифтов. На эти цели направят около 9 млрд руб.

В Славянске-на-Кубани пострадавшим при атаках БПЛА гражданам выплатили более 5,3 млн руб. суммарно.

Приморско-Ахтарский районный суд по иску прокуратуры конфисковал в пользу государства имущество бывшего главы муниципального округа Максима Бондаренко, который не смог подтвердить законность его приобретения.

Центральный районный суд Сочи вынес первый приговор по делу о махинациях при реализации правительственного плана развития курорта. Хищения осуществлялись путем оформления фиктивных договоров на поставки труб и прочего оборудования для реконструкции системы ЖКХ. Общую сумму ущерба оценили в 889 млн руб.