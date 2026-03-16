На Кубани за 12 лет капитально отремонтировали около 8 тысяч домов

За 12 лет в Краснодарском крае капитально отремонтировали около 8 тыс. домов, в которых живут свыше 700 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Большинство жителей оплачивают счета вовремя и в полном объеме. И справедливо рассчитывают, что в их домах своевременно обновят фасады, отремонтируют крыши и заменят лифты», — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В 2026 году в Краснодарском крае планируют отремонтировать 586 многоквартирных домов и заменить 197 лифтов. На эти цели направят около 9 млрд руб.

По словам замглавы региона Евгения Пергуна, к концу прошлого года в крае не просто выполнили план, но и реализовали план 2026 года на 14%. Он отметил, что за прошедшие несколько лет на Кубани выработали эффективный механизм, при котором конкурсные процедуры проводят заблаговременно, что позволяет обеспечить непрерывность процесса и не затягивает сроки ремонта.

«По данным Фонда Развития Территорий РФ, с 2023 года наш край уверенно держится в лидерах среди регионов по количеству ежегодных отремонтированных домов. Рассчитываем и в этом году сохранить лидирующие позиции», — сказал Евгений Пергун.

Губернатор Краснодарского края заявил, что по программе капитального ремонта следует обновлять и многоквартирные дома, которые относятся к объектам культурного наследия. По данным администрации, в регионе их 87. В плане на этот год есть девять таких объектов, которые расположены в Краснодаре, Новороссийске и Кавказском районе. В 2025 году капремонт провели в 19 многоквартирных домах — объектах культурного наследия.

В региональной программе капитального ремонта числится более 20 тыс. многоквартирных домов. По этим показателям Краснодарский край занимает первое место в Южном федеральном округе и шестое место в стране. За 12 лет в регионе отремонтировали около 5 тыс. инженерных систем, 4,5 тыс. крыш, порядка 2 тыс. фасадов, заменили 2,8 тыс. лифтов.

Алина Зорина