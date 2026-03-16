В Майкопе арестован подросток за поджог базовой станции «МТС»

Майкопский городской суд заключил под стражу несовершеннолетнего, обвиняемого в диверсии — поджоге базовой станции «МТС». Мера пресечения действует до 24 апреля 2026 года включительно. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Республики Адыгея.

По данным следствия, группа лиц по предварительному сговору и указанию неустановленного человека совершила поджог объекта связи. Участники преступления использовали заранее купленные емкости с бензином.

Инцидент причинил имущественный вред «МТС» и создал угрозу выхода из строя базовой станции, которая относится к критически важным объектам жизнеобеспечения. Станция играет ключевую роль в инфраструктуре связи: через нее передаются сигналы при обращении граждан по номеру экстренных служб 112, обеспечивается непрерывная работа системы оповещения населения в мирное и военное время, осуществляется передача данных организаций исполнительной власти, Вооруженных сил России и правоохранительных органов.

Сейчас ведется расследование в отношении всех участников группы, включая неустановленное лицо, которое дало указание о совершении преступления.

Действия обвиняемых угрожали общественной безопасности и функционированию критически важных систем связи. Суд изучил материалы дела и доводы сторон, после чего вынес постановление об аресте несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении диверсии (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ).

Алина Зорина