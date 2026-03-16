Пострадавшим при атаке БПЛА в Славянске-на-Кубани выплатили 5,3 млн рублей

В Славянске-на-Кубани пострадавшим при атаках БПЛА гражданам выплатили более 5,3 млн руб. суммарно. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Администрация муниципального образования выплатила компенсации гражданам, которые пострадали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов 21, 23, 27, 30 ноября и 17 декабря 2025 года на территории Славянского городского поселения.

Единовременную материальную помощь получили 251 человек — по 15,6 тыс. руб. 12 человек — по 78,3 тыс. руб. за частичную утрату имущества первой необходимости. Три человека получили по 156,7 тыс. руб. за полную утрату имущества первой необходимости.

Алина Зорина