До 2028 года в развитие энергокомплекса Кубани инвестируют свыше 130 млрд рублей

В развитие энергетического комплекса Краснодарского края в 2026–2028 годах планируется инвестировать более 130 млрд руб., сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, программа модернизации и расширения энергосистемы реализуется совместно с сетевыми компаниями и направлена на обеспечение надежного электроснабжения жилых домов, социальных объектов и предприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В рамках программы предполагается строительство новых питающих центров, модернизация существующих подстанций с установкой более мощных трансформаторов, а также прокладка высоковольтных линий электропередачи различных классов напряжения. Работы планируется провести в Краснодаре, Сочи, Анапе, Армавире, а также в Каневском, Кавказском, Брюховецком, Динском, Славянском и ряде других районов края.

По данным региональных властей, в 2026 году на развитие энергосистемы будет направлено 63,6 млрд руб., в 2027 году — 36,4 млрд руб., в 2028 году — 30,1 млрд руб.

В администрации края также напомнили, что в 2025 году совместно с крупнейшими электросетевыми компаниями в регионе были реализованы инвестиционные проекты почти на 15 млрд руб. В их рамках построены новые подстанции, а также возведено и реконструировано более 190 км линий электропередачи.

Вячеслав Рыжков