В конце 2025 года уровень безработицы на Кубани вырос до 2%

В Краснодарском крае уровень безработицы по итогам IV квартала 2025 года составил 2%, увеличившись на 0,1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, следует из данных «РИА Новости». По этому показателю регион занял 52-е место среди субъектов РФ. Среднее время поиска работы в третьем квартале 2025 года достигло 4,4 месяца.

В соседней Республике Адыгея уровень безработицы составил 2%, что на 0,1 п.п. ниже показателя предыдущего года. Средний срок поиска работы здесь составил 3,3 месяца. Наибольший уровень безработицы зафиксирован в Ингушетии (25,5%), Дагестане (11,2%) и Карачаево-Черкесской Республике (7,1%). Самые низкие показатели отмечены в Москве (0,8%), Калужской области (0,9%) и Ямало-Ненецком автономном округе (1%).

В целом по России уровень безработицы в IV квартале 2025 года составил 2,2%, снизившись на 0,1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Вячеслав Рыжков